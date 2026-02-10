Путин провел телефонный разговорс с главой Южно-Африканской Республики

Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафозой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях.

Кроме того, Путин и Рамафоза затронули ситуацию вокруг Украины. Глава ЮАР выразил поддержку усилиям России, направленным на политико-дипломатическое урегулирование конфликта.

Предыдущий телефонный разговор двух лидеров состоялся 21 апреля прошлого года. Тогда в беседе Путин изложил принципиальную российскую позицию относительно необходимости устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов безопасности России.

Позднее российский лидер поздравил президента ЮАР с национальным праздником — Днем Свободы. В своей телеграмме Путин подчеркнул, что Россия и ЮАР активно сотрудничают во многих сферах, и добавил, что страны будут развивать российско-южноафриканское стратегическое партнерство.

