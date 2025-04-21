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Путин переговорил с президентом ЮАР

Путин обсудил конфликт на Украине с президентом ЮАР Рамафозой
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин изложил принципиальную российскую позицию относительно необходимости устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов безопасности России», — говорится в сообщении.

Также Путин поздравил Рамафозу и весь южноафриканский народ с предстоящим 27 апреля национальным праздником ЮАР – Днем свободы. Кроме того, главы государств обсудили двустороннее сотрудничество.

До этого пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что визит Зеленского в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) перенесли с 10 на 24 апреля. Магвенья добавил, что стремление ЮАР по вопросу разрешения конфликта на Украине совпадает с позицией США. При этом пресс-секретарь отметил, что визит Зеленского направлен на поддержание мирного процесса и укрепление двусторонних отношений между странами.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии.

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