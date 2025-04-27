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Путин рассказал о роли сотрудничества России и ЮАР

Путин поздравил президента ЮАР Рамафозу с национальным праздником
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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосу с национальным праздником — Днем Свободы. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Отношения между нашими странами находятся на высоком уровне – это в полной мере подтвердила наша совместная работа в ходе прошлогоднего саммита БРИКС в Казани», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что Россия и ЮАР активно сотрудничают во многих сферах. Он добавил, что страны и дальше будут развивать российско-южноафриканское стратегическое партнерство.

21 апреля Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР. Отмечается, что в беседе Путин изложил принципиальную российскую позицию относительно необходимости устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов безопасности России.

Ранее Песков заявил, что Путин оговорился про диалог с президентом Бразилии.

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