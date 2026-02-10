В Верховной раде предложили заманивать иностранцев в ВСУ

В ВСУ есть возможность приглашать иностранцев из Казахстана, Тайваня, стран Балтии и других государств на фоне дефицита личного состава в украинской армии, заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко в интервью украинскому изданию «Телеграф».

«Например, использовать иностранцев. Делать на базе консульств структуру рекрутинга, которая поощряет иностранцев служить в ВСУ. Это должна быть государственная политика. <…> Поэтому здесь нужно общаться со странами, которые находятся под риском военных интервенций диктатур. Тайвань, Казахстан, страны Балтии. Надо общаться и проводить рекрутинг, чтобы ребята приезжали, учились защищать свою страну и помогали защищать Украину», — отметил он.

По словам депутата, Украине нужно «решать эти вопросы» и «проводить планирование как минимум на два года». Горбенко подчеркнул, что без мобилизационного ресурса, в том числе иностранного, проводить стратегическое планирование «очень трудно».

Также Горбенко в интервью заявил, что мобилизационного ресурса молодежи на Украине может хватить примерно на полтора года после смягчения правил выезда мужчин призывного возраста. Он отметил, что по мере приближения к 23-летнему возрасту многие молодые украинцы предпочитают покинуть страну.

В январе газета New York Times написала, что Украине не хватает войск, чтобы защитить каждый участок фронта, и из-за этого появляются бреши в обороне украинской армии. Кроме того, солдаты ВСУ рассказывали, что Украине «постоянно не хватает людей» как для отражения ударов российских войск, так и для проведения контратак.

Ранее на Западе рассказали, чего не хватает ВСУ.