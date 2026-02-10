В Раде признали нехватку молодежи для мобилизации

Мобилизационного ресурса молодежи на Украине может хватить примерно на 1,5 года после смягчения правил выезда мужчин призывного возраста. Об этом заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко в интервью украинскому изданию «Телеграф».

По его словам, правительственное решение, вступившее в силу в августе 2025 года и разрешившее выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, существенно повлияло на мобилизационные возможности страны. Горбенко отметил, что с учетом этого фактора запас молодежи, которая еще остается в стране, оценивается примерно в полтора года.

Депутат уточнил, что массового выезда среди 18-летних не произошло, однако по мере приближения к 23-летнему возрасту многие молодые украинцы предпочитают покинуть страну, чтобы избежать риска мобилизации в будущем.

Горбенко также заявил, что так называемая «бусификация» — практика принудительной доставки мужчин в территориальные центры комплектования — остается одним из инструментов пополнения мобилизационного ресурса. По его оценке, общество вынуждено мириться с подобными методами, поскольку альтернативных способов оперативного восполнения личного состава у властей фактически не остается.

Ранее на Украине возбудили свыше 300 тысяч дел о самовольном оставлении воинских частей.