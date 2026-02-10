В Кремле сообщили, что у Путина запланирован международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в течение дня проведет международный телефонный разговор. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня у президента запланирован в середине дня международный телефонный разговор. Мы его не будем анонсировать, но дадим соответствующее сообщение», — объявил представитель Кремля.

8 февраля российский лидер и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. По данным Telegram-канала «Пул Первого», основной темой беседы стала организация заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Путин обсудил с зарубежным коллегой сроки проведения этого мероприятия, а также ключевые вопросы взаимодействия Москвы и Минска. Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты России и Белоруссии во время созвона говорили о международной повестке.

В тот же день Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. В частности, российский лидер выразил зарубежному коллеге благодарность за сотрудничество при задержании подозреваемого в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Ранее журналисты узнали о планах президента Франции Эммануэля Макрона позвонить Владимиру Путину.