Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В Кремле сообщили, что у Путина запланирован международный телефонный разговор

Песков: Путин в середине дня проведет международный телефонный разговор
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в течение дня проведет международный телефонный разговор. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня у президента запланирован в середине дня международный телефонный разговор. Мы его не будем анонсировать, но дадим соответствующее сообщение», — объявил представитель Кремля.

8 февраля российский лидер и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. По данным Telegram-канала «Пул Первого», основной темой беседы стала организация заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Путин обсудил с зарубежным коллегой сроки проведения этого мероприятия, а также ключевые вопросы взаимодействия Москвы и Минска. Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты России и Белоруссии во время созвона говорили о международной повестке.

В тот же день Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. В частности, российский лидер выразил зарубежному коллеге благодарность за сотрудничество при задержании подозреваемого в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Ранее журналисты узнали о планах президента Франции Эммануэля Макрона позвонить Владимиру Путину.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!