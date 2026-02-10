Размер шрифта
В США рассказали, что может поспособствовать наступлению мира на Украине

Марк Чемпион: мирный процесс Трампа еще может увенчаться успехом
Denis Balibouse/Reuters

Мирный процесс президента США Дональда Трампа еще может увенчаться успехом, так как население Украины и России устало от военного конфликта. Об этом написал журналист Марк Чемпион в статье для Bloomberg.

«Мирный процесс Трампа еще может увенчаться успехом. Население обеих стран устало от конфликта, и опросы общественного мнения как в России, так и на Украине склоняются к какому-либо урегулированию», — отметил Чемпион.

По его мнению, если Белый дом хочет заключить сделку, то он должен «надавить» на Кремль. Обозреватель уверен, что пока мирные инициативы президента Трампа «склонили чашу весов» в пользу Москвы, обеспечив России «отвлечение внимания» и «политическое прикрытие».

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США хотят урегулировать конфликт до июня 2026 года. По его словам, американцы также допускают возможность синхронного подписания ключевых документов по Украине, включая соглашение по гарантиям безопасности.

При этом постпред США при НАТО Мэттью Уитакер выразил сомнение в том, что США говорили о заключении мира до июня 2026 года.

Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что США и Украина обсуждали возможность заключения мирного соглашения в марте 2026 года.

Ранее в США рассказали, хочет ли Зеленский мира с Россией.
 
