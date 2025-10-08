Зеленский назвал условие экспорта оружия в США и Европу

Украина готова к экспорту оружия в США и страны Европы, если Запад будет «защищать» технологии. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Мы готовы и к открытию экспортных платформ оружия в Европе, США и в других странах при условии контроля и защиты наших технологий», — подчеркнул он.

Такое заявление украинский лидер сделал по итогам встречи с руководителями украинских и международных инвестиционных фондов, а также бизнес-ассоциаций.

Киев рассчитывает на продолжение поддержки Украины, добавил Зеленский.

При этом 8 октября издание Responsible Statecraft со ссылкой на американских экспертов писало, что планы Пентагона по восполнению запасов вооружения на складах США требуют пересмотра роли Вашингтона в международных конфликтах – прежде всего в конфликте на Украине и в израильско-палестинском противостоянии.

