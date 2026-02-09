Вице-президент США прилетел в Армению

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Ереван с официальным визитом. Об этом сообщило агентство «Арменпресс».

По данным журналистов, самолет вице-президента приземлился в аэропорту «Звартноц». Политик прилетел в республику вместе со своей женой Ушей Вэнс и детьми.

«В аэропорту Дж. Д. Вэнса встретили спикер Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян и мэр Еревана Тигран Авинян. Позже вице-президент США встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, после чего они выступят с заявлениями», — говорится в сообщении.

Накануне в Госдепе сообщили, что Вэнс посетит Ереван и Баку на этой неделе. Замгоссекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг присоединится к вице-президенту в Милане, Ереване и Баку в период с 9 по 11 февраля. В Италии заместитель главы Госдепа отметит «выдающиеся достижения» команды США на Олимпийских играх.

Ранее Вэнс прибыл на Олимпиаду в Италии с большим эскортом из 300 охранников и 45 автомобилей.