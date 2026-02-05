Стармер извинился перед жертвами Эпштейна

Стармер заявил, что экс-посол Мандельсона соврал о степени дружбы с Эпштейном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принес извинения жертвам скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The Daily Mail.

По словам Стармера, Мандельсон «солгал» о степени своей дружбы с Эпштейном, когда его кандидатуру проверяли на соответствие должности посла Великобритании в США.

Премьер добавил, что документы о процессе проверки Мандельсона будут обнародованы «как можно скорее» и обвинил полицию в задержках.

По данным газеты Daily Mail, бывший британский посол в Вашингтоне делился конфиденциальными сведениями со скандальным американским финансистом, что позволило тому заработать миллионы фунтов на финансовых рынках.

Во вторник спикер Палаты лордов Майкл Форсайт объявил, что Мандельсон решил покинуть палату. В понедельник Мандельсон сообщил, что покидает Лейбористскую партию. Его уволили с поста посла в США из-за связей с Эпштейном в сентябре прошлого года.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов также представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее слуги отказались работать на экс-принца Эндрю из-за его дружбы с Эпштейном.