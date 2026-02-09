В правительстве Кубы рассказали о международной поддержке из-за давления США

Куба получает поддержку международного сообщества на фоне давления США. Об этом в соцсети X написал министр иностранных дел республики Бруно Родригес.

«Мы пользуемся международной солидарностью и поддержкой, мы не одиноки и не сидим сложа руки», — написал он.

Глава МИД Кубы добавил, что многолетняя агрессия США в отношении его страны усилилась. По его словам, Вашингтон пытается заблокировать любые поставки топлива на остров с целью «подорвать политическую волю кубинцев».

29 января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности. В ответ на это кубинские власти на следующий день также приняли решение ввести чрезвычайное положение на острове, обозначив его как меру «в связи с экстремальной угрозой» со стороны Вашингтона. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что опасность, исходящая из США, «в значительной степени обусловлена деятельностью «антикубинского неофашистского правого крыла».

Спустя два дня Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, осуществляющих поставки нефти на Кубу.

Ранее папа Римский призвал не допустить страданий кубинцев.