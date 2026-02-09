Размер шрифта
В Европе назвали Зеленского «марионеткой» США

Политолог Миркович: Зеленский не имеет права голоса в переговорах
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский является «марионеткой» США, а поэтому США и Россия могут заключить мирный договор без участия Киева. Об этом на своей странице в X написал французский политолог Никола Миркович.

Эксперт прокомментировал информацию Politico о том, что Зеленский опасается заключения сделки между США и Россией без участия Киева.

«Если бы он [Зеленский] внимательнее прислушался к бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, то давно бы понял, что не имеет права голоса, поскольку является лишь марионеткой Вашингтона в этой зловещей войне. Кукловод никогда не спрашивает мнение марионетки», — написал политолог.

7 февраля Зеленский рассказал о том, что США хотят урегулировать конфликт до июня 2026 года. По его словам, США также допускают возможность синхронного подписания ключевых документов по Украине, включая соглашение по гарантиям безопасности для Киева.

Также 7 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что США и Украина обсуждали возможность заключения мира в марте 2026 года. Однако уточнялось, что сроки могут быть скорректированы из-за отсутствия согласия сторон по территориальному вопросу.

Ранее в США рассказали, хочет ли Зеленский мира с Россией.
 
