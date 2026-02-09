МАГАТЭ проинспектирует ядерные объекты Ирана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинспектирует иранские ядерные объекты. Об этом заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОЭАИ) Мохаммад Эслами, передает агентство Tasnim.

«После войны [Ирана и Израиля] была проведена инспекция объектов, не подвергшихся нападению, а в ближайшие дни они осмотрят ряд других объектов», — сказал он.

До этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство всегда готово отправить своих инспекторов в Иран для проверки ядерных объектов. По его словам, МАГАТЭ выступает за проведение переговоров по иранской ядерной программе, чтобы вернуть инспекторов агентства в Иран.

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

Ранее Иран назвал условие для снижения уровня обогащения урана.