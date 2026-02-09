Вице-президент Ирана рассказал подробности о переговорах с США

Иран не обговаривал на состоявшихся в Омане переговорах с США возможность передачи в третьи страны обогащенного урана. Об этом заявил вице-президент Исламской Республики и глава Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, передает агентство Tasnim.

«Вывоз урана из страны не стоял на повестке дня, а если и стоял, то это предложили (другие — прим. ред.) страны, чтобы помочь переговорному процессу», — уточнил политик.

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

По данным Wall Street Journal, в ходе переговоров с представителями США в Омане власти Ирана обозначили, что Тегеран не намерен отказываться от обогащения урана или переносить его в другую страну.

До этого глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что для заключения прочного соглашения между Ираном и США необходимы равные позиции и взаимное уважение. По его словам, Тегеран подходит к дипломатии с открытыми глазами, сохраняя твердую память о событиях 2025 года.

Ранее Иран отказался прекращать обогащение урана.