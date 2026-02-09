Размер шрифта
Эксперт оценил «челночную дипломатию» Парижа в отношении Москвы

Журналист Латышев: Франция хочет вернуться в переговорный процесс по Украине
Markus Schreiber/AP

Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев в своем материале для Tsargrad.tv прокомментировал тайный визит представителя Франции в Москву. По его мнению, — это классический пример «челночной дипломатии».

«Преобладающее мнение у нас таково: Франция хочет вернуться в игру, из которой сама себя исключила, но сейчас Париж скорее прощупывает почву, чем подготавливает реальную смену политического курса в отношении России», — считает обозреватель.

Он напомнил, что позиция РФ остается неизменной: если Париж хочет возобновить общение с Москвой, он должен сделать первый шаг, поскольку российская сторона ни с кем инициативно не прерывала отношений.

В феврале СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэля Макрона «незаметно» посетил российскую столицу на фоне трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Чиновник в Москве мог встретиться с помощником главы государства Юрием Ушаковым.

Как рассказали журналисты ТАСС, Макрон планирует созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным и «нацелен на результат». Тем временем в Эстонии и Латвии поддержали идею о возобновлении диалога с Кремлем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России раскрыли, почему Европа срывает мирное соглашение по Украине.
 
