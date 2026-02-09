Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Профайлер указал на важный нюанс в поведении Си Цзиньпина на переговорах с Путиным

Профайлер Анищенко: Си Цзиньпин был расслаблен на переговорах с Путиным
Михаил Климентьев/РИА Новости

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавнюю беседу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в режиме видеоконференции.

Эксперт обратил внимание, что обычно лидер Китая более напряжен, в то время как, беседуя с Путиным, он улыбался, был расслаблен.

«Если сравнивать последние встречи Си с [главой Белого дома Дональдом] Трампом, здесь он более расслабленный, более спокойный, еще и более довольный, улыбающийся», — отметил Анищенко.

В целом лидеры России и Китая подтвердили, что в отношениях между двумя странами все хорошо, и в очередной раз напомнили об этом оппонентам, добавил он.

Переговоры двух лидеров состоялись 4 февраля. В ходе мероприятия они обсудили развитие двусторонних отношений. Путин заявил, что внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором в условиях нарастающей турбулентности в мире. По его словам, товарооборот Российской Федерации и Китая три года подряд преодолевает отметку в $200 млрд.

В ответ китайский лидер отметил, что отношения Москвы и Пекина в данный момент вступают в новый этап. Он предложил разработать новый грандиозный план развития двусторонних связей.

Ранее Ушаков рассказал о поставленной в ходе беседы Путина и Си Цзиньпина задаче.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!