Профайлер указал на важный нюанс в поведении Си Цзиньпина на переговорах с Путиным

Профайлер Анищенко: Си Цзиньпин был расслаблен на переговорах с Путиным

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавнюю беседу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в режиме видеоконференции.

Эксперт обратил внимание, что обычно лидер Китая более напряжен, в то время как, беседуя с Путиным, он улыбался, был расслаблен.

«Если сравнивать последние встречи Си с [главой Белого дома Дональдом] Трампом, здесь он более расслабленный, более спокойный, еще и более довольный, улыбающийся», — отметил Анищенко.

В целом лидеры России и Китая подтвердили, что в отношениях между двумя странами все хорошо, и в очередной раз напомнили об этом оппонентам, добавил он.

Переговоры двух лидеров состоялись 4 февраля. В ходе мероприятия они обсудили развитие двусторонних отношений. Путин заявил, что внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором в условиях нарастающей турбулентности в мире. По его словам, товарооборот Российской Федерации и Китая три года подряд преодолевает отметку в $200 млрд.

В ответ китайский лидер отметил, что отношения Москвы и Пекина в данный момент вступают в новый этап. Он предложил разработать новый грандиозный план развития двусторонних связей.

