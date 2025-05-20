В ЦИК напомнили дату выборов депутатов Госдумы

Зампред ЦИК Булаев: выборы в Госдуму состоятся 20 сентября 2026 года

Выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации состоятся 20 сентября 2026 года. Об этом РИА Новости рассказал зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев.

Отвечая на вопрос журналистов о дате голосования, он напомнил, что, согласно закону, выборы должны пройти в третье воскресенье сентября следующего года, то есть 20 сентября.

12 мая комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять поправку о возможности россиян голосовать с использованием бумажного бюллетеня при проведении электронного голосования.

2 апреля председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что в России не отменят голосование бумажными бюллетенями. Оно является основным на долгосрочную перспективу.

Ранее глава ЦИК назвала явку на региональных выборах в РФ рекордной.