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В ЦИК напомнили дату выборов депутатов Госдумы

Зампред ЦИК Булаев: выборы в Госдуму состоятся 20 сентября 2026 года
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации состоятся 20 сентября 2026 года. Об этом РИА Новости рассказал зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев.

Отвечая на вопрос журналистов о дате голосования, он напомнил, что, согласно закону, выборы должны пройти в третье воскресенье сентября следующего года, то есть 20 сентября.

12 мая комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять поправку о возможности россиян голосовать с использованием бумажного бюллетеня при проведении электронного голосования.

2 апреля председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что в России не отменят голосование бумажными бюллетенями. Оно является основным на долгосрочную перспективу.

Ранее глава ЦИК назвала явку на региональных выборах в РФ рекордной.

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