Бывший премьер РФ рассказал, чего ждать от отношений Запада и России после СВО

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью РИА Новости рассказал, что страны Запада в последний раз пытаются разбить Россию.

«Когда все-таки будет подписан договор (между Россией и Украиной. — «Газета.Ru»), <...> изменится и отношение, в том числе и на Западе, по отношению к нашей стране. Абсолютно в этом убежден. Ведь на самом деле воюют не за Украину, пытаются ... в последний раз, с последней попыткой разбить Россию. Разбили Советский Союз, ну и мы сами еще себе помогли, к сожалению. И есть, конечно, попытка разбить Россию», — пояснил Степашин.

Он добавил, что Россия со своей территорией, инфраструктурой и традициями «никому неудобна».

До этого член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев говорил, что Европа давно ведет подготовку к войне с Россией, информационно воздействуя на своих граждан и повышая расходы на военные нужды.

Ранее на Украине призвали страны Запада согласовать давление на Россию.