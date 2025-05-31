Степашин заявил, что видит в будущем Украину мирной, как во времена СССР

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин заявил в интервью РИА Новости, что в будущем видит Украину такой, какой она была во времена СССР.

«Такой, какой я помню ее в Советском Союзе. Мирной, любимой, голосистой, с великолепным футболом и замечательными людьми», — заявил он.

По словам Степашина, после распада Советского Союза с Украиной произошла «катастрофа и беда». При этом президент Российского книжного союза не исключил, что страна сохранит свой суверенитет. Он добавил, что российская сторона не собирается завоевывать всю территорию страны, такой задачи не было.

В своей речи Степашин сослался на слова президента России Владимира Путина, который говорил, что на Украине не должно быть «никакого нацизма, никакого НАТО» и данную мысль нужно донести до всех так, чтобы «нас услышали».

До этого американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс заявил, что Украина может потерять Одессу, если не согласится остановить конфликт сейчас. По его словам, если боевые действия будут продолжаться, то украинская сторона потеряет еще больше территорий.

Ранее Лавров рассказал о позиции властей США по поводу территорий Украины.