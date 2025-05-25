«Чтобы было ясно, с кем ведем борьбу». Степашин призвал учитывать на СВО правовую коллизию СССР

Процедура роспуска Советского Союза была нарушена, заявил председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер Сергей Степашин. Он согласился с советником президента Антоном Кобяковым, ранее заявившим, что СССР «юридически продолжает существовать», а конфликт с Украиной — это внутренний конфликт страны. В Госдуме считают, что поднимать вопросы о юридическом статусе Союза надо было раньше.

Председатель Ассоциации юристов России и бывший премьер-министр Сергей Степашин в интервью РИА Новости заявил о необходимости учитывать «юридическую неопределенность», связанную с распадом СССР, в контексте проведения специальной военной операции.

«Важно иметь в виду эту правовую коллизию, особенно в условиях противостояния с нацистами на Украине, чтобы было ясно, с кем именно мы ведем борьбу», — отметил он.

Ранее советник президента Антон Кобяков высказал мнение, что с правовой точки зрения украинский кризис можно рассматривать как внутреннее дело СССР, поскольку распад Союза произошел с нарушениями, и, в некотором смысле, Союз «юридически продолжает существовать».

«СССР юридически ведь где-то существует, о чем давно говорят специалисты по конституционному праву <...>. Они говорят так потому, что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР», — сказал Кобяков 21 мая на Петербургском международном юридическом форуме.

Таким образом, с точки зрения права, украинский конфликт — это «внутренний кризис» при условии, что СССР де-юре на самом деле не распущен, считает он.

«С юридической стороны Кобяков прав. Украина была одной из первых, кто начал потихонечку выползать из [Советского] Союза», — заключил Степашин.

Экс-премьер уточнил, что особенно явным этот процесс стал после формирования Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР.

«Надо было раньше»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что вопросы о юридическом статусе Советского Союза решены.

«Об этом надо было говорить значительно раньше. Перекраивать историю, искать виноватых, пытаться исправлять ошибки, допущенные много лет назад, — неправильно, на мой взгляд. Но говорить об этом надо обязательно. Подчеркивать это надо обязательно», — подчеркнул депутат.

При этом он признал, что поднимать подобные вопросы нужно, чтобы не допустить похожих ошибок в будущем и добиваться исторической правды.

«Было бы странно»

24 мая глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал слова Кобякова, допустившего формальное существование СССР. Он напомнил о ч. 1 ст. 67 Конституции страны, в которой Россия провозглашена правопреемницей Советского Союза.

«Согласитесь, было бы странно считать Россию правопреемником СССР и закреплять данное положение в Конституции в 2020 году, полагая, что СССР все еще существует», — отметил сенатор.

Роспуск СССР официально произошел 26 декабря 1991 года, когда Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию №142-Н, в которой констатировалось прекращение существования Советского Союза как субъекта международного права и геополитической реальности. Непосредственным поводом стало подписание 8 декабря 1991 года Беловежских соглашений лидерами России (Борис Ельцин), Украины (Леонид Кравчук) и Беларуси (Станислав Шушкевич), провозгласившими создание Содружества Независимых Государств (СНГ) и фактическое прекращение существования СССР.

До этого, в марте 1991 года, был проведен всесоюзный референдум, на котором большинство проголосовавших поддержали сохранение обновленного Союза. Однако в течение 1991 года множество союзных республик объявили о своей независимости. 25 декабря 1991 года Михаил Горбачев официально подал в отставку с поста президента СССР, после чего над Кремлем был спущен советский флаг и поднят российский триколор.