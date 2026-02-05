Глава МИД Сибига призвал Запад сдерживать Россию, как это было во времена СССР

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х заявил, что Москву «можно и нужно сдерживать», вспомнив, как Запад «успешно сдерживал» Советский Союз.

Он обвинил Россию в прекращении действия ДСНВ, заявив о якобы «ядерном шантаже» с целью сорвать поддержку Украины. Министр призвал «не поддаваться на манипуляции». По его утверждению, у России нет денег на новую гонку вооружений.

«Москву можно и нужно сдерживать. США и их европейские союзники успешно сдерживали СССР в 1970-х и 1980-х годах, и они, безусловно, могут сдерживать Россию, которая не соответствует Советскому Союзу», — написал Сибига.

Глава МИД Украины считает, что Киев, «внесший наибольший вклад в нераспространение и глобальную денуклеаризацию», имеет право призывать Запад «оставаться сильным и принципиальным».

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля 2026 года. В Белом доме рассказали, что Трамп примет решение по вопросам контроля над ядерным оружием, когда посчитает нужным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия оценивает истечение срока действия ДСНВ негативно и заверил, что РФ сохранит ответственный подход к вопросу ядерных вооружений.

22 сентября президент России Владимир Путин отмечал, что Россия намерена сохранить статус-кво и в течение года после завершения срока действия договора будет соблюдать его положения.

Ранее в Госдуме уличили в США в желании обогнать Россию и Китай в гонке вооружений.