Политолог оценил требование Украины о гарантиях безопасности для Одессы

Политолог Кот: Украина должна избавиться от русофобии
Политолог Юрий Кот в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал требование Украины о гарантиях безопасности для Одессы. Эксперт выдвинул встречный ультиматум, который, по его мнению, вполне выполним, но точно не понравится Киеву: проект «антиРоссия» должен перестать существовать.

»Украина в ее нынешнем существовании несет огромную угрозу нашему государству. И поэтому задача — настолько ослабить эту угрозу, чтобы потом ни наши дети, ни наши внуки вновь не проливали кровь на исторической русской земле», — подчеркнул Кот.

Как считает эксперт, русофобия должна быть полностью искоренена в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Сумах, Полтаве, Чернигове и других городах.

Как сообщает источник ТАСС, Украина в ходе переговоров рассчитывает получить гарантии безопасности для Одессы в рамках соглашения об урегулировании конфликта. Он утверждает, что украинская сторона считает данный пункт критически важными.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков. Соединенные Штаты представляли специальный посланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер — зять президента США. Киев отправил в ОАЭ руководителя офиса президента Кирилла Буданова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и других официальных лиц.
Сторонам удалось договориться об обмене военнопленными, они также обсудили вопрос территорий и механизм прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме напомнили о главном условии для завершения СВО.
 
