Главное условие для завершения специальной военной операции (СВО) — уничтожение проекта «антиРоссия», а для этого необходимо осуществить две главные цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным: демилитаризация и денацификация Украины. Об этом в интервью Tsargrad.tv напомнил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Будет у Украины выход к морю по итогам конфликта или нет — это уже вторичный вопрос, считает парламентарий.

«Не факт, что там Одесса с Николаевом, хотя хотелось бы, чтобы они были нашими. Самое главное — чтобы не было «антиРоссии». Чтобы не было нацистского режима. Чтобы не было тех вооруженных сил Украины, которые будут готовы напасть на Россию», — сказал Гурулев.

Он также отметил, что если бы Киев соблюдал Минские соглашения, конфликта не было бы вовсе.

Полковник внешней разведки в отставке, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков при этом полагает, что Россия может остановить СВО, если лишит Украину выхода к Черному морю.

Ранее Кадыров выступил против переговоров по Украине.