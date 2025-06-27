Путин высказался о вреде санкций

Путин: санкции вредят тем, кто их вводит

Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто их вводит. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит. Это касается и Франции, это касается экономики Европы в целом», — сказал российский президент.

В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС подготовил «беспрецедентные санкции» в отношении России.

До этого Путин заявил, что Евросоюз после введения санкций против России потерял около €200 млрд из-за отказа от импорта российского газа.

Он подчеркнул, что недруги России регулярно ищут способы нанести стране экономический ущерб. Однако, по словам российского лидера, недружественные государства чаще всего сами страдают от своих же действий.

Ранее сообщалось, что ЕС отложит попытку снизить потолок цен на нефть из РФ.