Путин раскрыл потери ЕС от антироссийских санкций

Европейский союз (ЕС) после введения санкций против России потерял около €200 млрд из-за отказа от импорта российского газа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Наши эксперты посчитали, да и не наши тоже, кстати, Евростат тоже дает: ущерб еврозоны от отказа на [российский] газ составил где-то около €200 млрд», — сказал глава государства.

Путин добавил, что отказ европейских стран от газа также привел к росту стоимости сырья для потребителей.

При этом президент России подчеркнул, что недруги РФ регулярно ищут способы нанести стране экономический ущерб. Однако, по словам российского лидера, недружественные государства чаще всего сами страдают от своих же действий.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин пошутил о работе в КГБ, говоря о санкциях для бизнеса.