В Госдуме назвали виноватого в ситуации с «Самолетом»

Депутат Кошелев не исключил, что «Самолет» сам виноват в финансовых трудностях

Обращение российского девелопера «Самолет» за государственной поддержкой на фоне финансовых проблем носит «странный» характер, поскольку в письме гендиректора компании Анны Акиньшиной в правительство РФ не сказано, что сам застройщик сделал для преодоления кризиса. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Что я вижу, что носит такой публичный характер, мягко очень скажу так, странное письмо», — отметил он, комментируя ситуацию с обращением ГК «Самолет» к государству.

Кошелев отметил, что жалобы «Самолета» на изменения принципов льготной ипотеки и резкий рост ключевой ставки в России, которые могли привести к финансовым проблемам девелопера, относятся к ответственности застройщика и банков.

«Программа по льготной ипотеке не носила характер бессрочного подхода. Она носила временный характер и объявлялась на конкретные сроки, поэтому это риски, в том числе и для застройщиков, которые должны были предусматривать, и в своих моделях совместно с банком рассматривать тот вариант, когда льготная ипотека отменяется», — отметил он.

В этой связи Кошелев отметил, что застройщик «Самолет» «сам виноват» в сложившейся финансовой ситуации в компании.

«А кто же еще то? Это и есть полностью зона [их] ответственности <…> Знаете, чего не увидел (в письменном обращении «Самолета» к государству – «Газета.Ru»)? Что было предпринято со стороны застройщика. В конце концов, можно было бы сказать, как помогают акционеры в данной ситуации, вносили ли они там какие-то, капиталы, убрали ли они выплаты топ-менеджменту», — подчеркнул собеседник.

По словам депутата, непонятно, какие меры сам застройщик предпринял «по снятию данной ситуации».

Как отметил в комментарии «Газете.Ru» председатель комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, «Самолету» может быть оказана государственная поддержка после соответствующего обращения к правительству со стороны застройщика, однако сначала необходимо провести анализ финансов компании.

«Такие решения принимаются и должны приниматься на основе анализа того, что происходит в конкретной компании, это не только к ГК «Самолет» относится <…> Будет ли не будет оказана такая поддержка? Это коллеги из правительства разберутся», — сказал парламентарий.

Акции российского девелопера «Самолет» падали почти на 7% в ходе торговой сессии вечером 4 февраля после того, как в СМИ появились сообщения об обращении застройщика за господдержкой.

Накануне газета «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, написала, что «Самолет» обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит на срок до трех лет в размере 48–50 млрд руб. Как утверждается, взамен акционеры, в частности, готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций для участия российского кабмина в управлении «с правом обратного выкупа».

