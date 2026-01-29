В России представили рейтинг наиболее «проблемных» девелоперов

Группа ЛСР и «Самолет» стали компаниями, которые имеют наибольшие доли задержек при введении жилых домов в эксплуатацию. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг на основе данных «Дом․рф», представленный в Telegram-канале «Домострой».

«Лидером рейтинга по доле задержек по-прежнему остается ЛСР, которая смогла сократить количество домов с 91 до 80, а проблемных домов с 43 до 41, но ей это не помогло», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, доля задержек при вводе в эксплуатацию жилья у ЛСР составляет более 47% (41 из 80).

В топ-5 девелоперов с наибольшей долей задержек также вошли «Самолет» (46,1%), ГК Точно (32,3%), ПИК (27,8%), а также «Брусника» (13,2%).

При этом наиболее «дисциплинированными» девелоперами в России оказались «ЮгСтройИнвест» (0,5%), ССК (3,3%), «Страна Девелопмент» (7,5%), Dogma (6,9%), а также «Эталон» (12.9%).

В сообщении отмечается, что «существенно сократил» задержку ПИК. Если в ноябре «просроченных» домов было 58, то в январе уже 29 из 178.

Как сообщил «Домострой», «нарастила проблемные дома» краснодарская компания Dogma. В ноябре их было 18, а в январе уже стало 42.

Рейтинг также показал, что у многих девелоперов сократилось общее количество строящихся домов.

В конце декабря 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу девелопера ЛСР о «беспроцентной рассрочке» и выдала компании предписание устранить нарушения.

Ранее ФАС возбудила дело против застройщика ЛСР.