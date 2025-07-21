Украинский лидер Владимир Зеленский намеренно принижает количество потерь ВСУ в конфликте. Такую деталь в выступлениях Зеленского заметила французская газета Le Monde.

Как отмечает издание, в феврале этого года украинский лидер сообщал, что безвозвратные потери Украины с февраля 2022 года составили 46 тысяч человек. Ранеными Киев потерял, по словам Зеленского, 380 тысяч боевиков.

«Число погибших, несомненно, гораздо больше», — подчеркивает газета.

Свидетельством тому является тот факт, что на Украине не хватает мест на кладбищах, в связи с чем местным властям необходимо заниматься поиском новых территорий для захоронений боевиков.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что бойцы Вооруженных сил Украины в Херсонской области в панике закапывают тела сослуживцев, пытаясь скрыть количество потерь.

Ранее украинский пленный помог ВС РФ разгромить целое подразделение ВСУ.