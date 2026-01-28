Размер шрифта
Политолог назвала своевременным объявление Года единства народов России

Политолог Август: Россия — огромный остров единения, единодушия и взаимопонимания
Газета.Ru

Объявление 2026 года Годом единства народов России является важным и своевременным. Об этом заявила политконсультант Алены Август

«Во-первых, есть неочевидные вещи, как само понятие единства, о котором нам порой стоит напомнить самим себе. Например, это произошло с помощью Указа №809, который говорит о традиционных российских ценностях. Мы сами себе напомнили, кто мы такие, почему мы такие и по каким правилам живет наш народ», — сказала она.

По ее словам, своевременно напомнить самим себе в нашей большой стране, что такое единство.

«Мне представляется, это не только вопрос единства огромного количества народов и национальностей — а их у нас, по-моему, около 197. Это еще и вопрос смыслового единства. Мы видим гражданское единство на примере волонтерских проектов, на примере всенародной помощи участникам СВО, приграничным регионам, нашим историческим территориям. Мы действительно едины», — считает Август.

По ее мнению, важно подчеркнуть это сплочение.

«Это та история, когда лицом к лицу лица не увидать. Мы очень много делаем вместе — и с точки зрения объединения национальностей, и с точки зрения гражданского единства. Но порой этого не замечаем, для нас это норма. А ведь так происходит далеко не везде. Поэтому тема единства народов России — важная, правильная, своевременная. Тем самым мы не только напомним самим себе внутри огромной страны в очередной раз, что мы семья семей и все мы вместе, но и предъявим это миру, который, как мы видим, рассыпается на какие-то кусочки буквально поминутно», — считает эксперт.

Она напомнила, что сегодня мировая политика буквально сошла с ума, и ее штормит.

«Возможно, мы чуть ли не единственный огромный островок единения, единодушия и взаимопонимания», — добавила Август.

Ранее политолог Илья Ухов заявил, что президент России Владимир Путин задал четкий вектор здоровой межнациональной политики в стране — это опора на государствообразующий народ, единение вокруг него других коренных этносов.

По его словам, знаковым аспектом заседания стал выход в публичное поле проблематики деструктивных попыток разрушения внутреннего единства России через умаление роли русского народа. Он также добавил, что поддержанное президентом РФ объявления 2026 года Годом единства народов России несет в себе глубокий символический смысл.
 
