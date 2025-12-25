Путин объявил 2026 год Годом единства народов России

Путин подписал указ о проведении в 2026 году Года единства народов России

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о проведении в 2026 году Года единства народов России. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания Государственного Совета, сообщает ТАСС.

«2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ», — поделился Путин, открывая заседание.

Путин 25 декабря проводит заседание Госсовета, которое будет посвящено вопросам подготовки кадров для российской экономики. В ходе встречи обсуждаются темы кадрового прогноза, развития технологий искусственного интеллекта и адаптации к ним системы образования, перезагрузки системы дополнительного профессионального образования, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.

Государственный Совет Российской Федерации – это конституционный государственный и консультативно-совещательный орган, состав которого формирует президент.

Ранее Путин включил в состав Госсовета руководителей двух российских регионов.