В Москве стартовал федеральный марафон в честь Года единства народов России

Год единства народов России посвящен каждому жителю страны и подчеркивает роль многонационального народа как основы государственности. Об этом на открытии федерального просветительского марафона «Россия — семья семей» общества «Знание» в Национальном центре «Россия» заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Голикова напомнила, что в России проживают 194 народа, а отличительной чертой их взаимодействия на протяжении истории оставались взаимопонимание и сплоченность.

Кроме того, вице-премьер обратила внимание на значение нематериального этнокультурного наследия России. По ее словам, в стране насчитывается около 300 языков, в школах преподаются 75 языков, на 65 языках работают средства массовой информации, на 90 — издаются книги.

В марафоне «Россия — семья семей» принимают участие около 4 тыс. молодых людей — представителей более 190 народов России, а также иностранные гости.

В программе мероприятия — лекции, мастер-классы, выставки и кинопоказы. В числе лекторов — государственные деятели, Герои России, известные спортсмены и представители сферы культуры. Культурная программа включает выступления артистов жанра этно-поп, творческие, спортивные и кулинарные мастер-классы.

Ключевым событием станет торжественное открытие Года единства народов России, которое пройдет в формате телемоста с участниками из всех 89 субъектов страны.

Отдельное внимание в программе уделено интерактивной выставке «Книга сказок», посвященной русским сказаниям, легендам и эпосу народов России. Экспозиция построена в формате путешествия, в ходе которого посетители проходят путь сказочного героя, преодолевают испытания и знакомятся с миром народного фольклора. С момента открытия выставку посетили уже около 30 тыс. человек.

В день открытия марафона в регионах России стартовала просветительская акция общества «Знание», приуроченная к Году единства народов страны. В онлайн-формате запущены флешмобы #МЫРОССИЯ и «Россия — семья семей», а также викторина «Знание.Игра», посвященная культуре и традициям народов России.

Всего в рамках региональной программы планируется проведение более 2 тыс. просветительских мероприятий — от Калининграда до Камчатки.

Отмечается, что марафон «Россия — семья семей» направлен на укрепление межнационального согласия и взаимопонимания, а также популяризацию культурного и языкового многообразия России.