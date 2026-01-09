Размер шрифта
В Польше хотят ратифицировать мирный план по Украине

Туск: власти Польши хотят ратифицировать мирный план по Украине в сейме
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Президент и премьер Польши считают, что мирный план и другие документы по Украине нужно ратифицировать в польском парламенте, сообщил журналистам глава польского правительства Дональд Туск после встречи с главой государства Каролем Навроцким. Его слова передает РИА Новости.

«Мы согласились, что возможное подписание документов, таких как мирный план <…>, план восстановления Украины и гарантии безопасности будут требовать ратификации и не только в Польше», — подчеркнул Туск.

Глава польского правительства также отметил, что это ратификация Польшей важным элементом всей процедуры. Он заявил о том, что ратификационная процедура потребует проведения дебатов в парламенте, а также голосования в сейме и подписи президента Польши.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трампа заявил, что вопрос урегулирования конфликта между Россией и Украиной не ограничен временными рамками. Однако он не уточнил, какой срок он видит для завершения конфликта. В то же время американский лидер заявил о готовности США взять на себя обязательства по участию в будущей защите Украины.

Ранее Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной примитивным.

