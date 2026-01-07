Размер шрифта
Премьер Польши усомнился в «доброй воле» России

Премьер Туск призвал продолжать давить на Россию санкциями ради мира на Украине
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

На Россию нужно продолжать оказывать давление, в том числе санкциями, чтобы заставить «по-настоящему» сесть за стол переговоров. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск по итогам заседания так называемой «коалиции желающих», чьи слова приводит «Укринформ».

Он заверил, что все участники встречи в Париже готовы оказывать давление на Россию , включая введение рестрикций, в случае необходимости, чтобы заставить Россию серьезно отнестись к усилиям по достижению мира.

«Польша в вопросе позиции России не является наивно оптимистичной. Я остаюсь очень скептическим в вопросе доброй воли России», - заявил Туск.

Если Москва не покажет «добрую волю», давление должно быть в «двойном размере», считает политик.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи «коалиции желающих» в Париже заявил о «значительном прогрессе» по вопросам, связанным с урегулированием конфликта на Украине. Он уточнил, что речь идет в том числе о гарантиях безопасности для Киева и плане экономического процветания страны. Уиткофф отметил, что переговоры с украинской стороной будут продолжены.

Ранее Стармер анонсировал «трудные шаги» по Украине.

