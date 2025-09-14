Украинцы не решатся на восстание против нынешних властей Украины. С таким мнением в беседе с mk.ru выступил политолог Андрей Ваджра.

«Когда там уничтожали церковь, меня часто спрашивали, когда же у народа закончится терпение и он восстанет. Я отвечал: ничего не будет. Они не поднимутся и не восстанут», — подчеркнул он.

По словам аналитика, речь идет о социальных инстинктах, которые требуют приспосабливаться под ситуацию. Часть граждан Украины «сразу предадут», а другая – уйдет в подполье, отметил Ваджра.

В августе в Николаевской области в южной части Украины произошли столкновения гражданских с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов).

Инцидент произошел в селе Бужское Николаевской области во время оповещения населения военнослужащими ТЦК совместно с представителем Национальной полиции Украины. Отмечается, что гражданские лица, вооруженные битами и металлическими трубами, нанесли увечья солдату из группы оповещения, а также повредили автомобиль. В целях самозащиты сотрудник ТЦК выстрелил из травматического пистолета.

Ранее во Франции заговорили о восстании украинцев против Зеленского.