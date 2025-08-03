Украинцы начали восстание против президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х.

«Украинцы восстают против Зеленского и конфликта <…> распространяйте видео с этим!» — так политик прокомментировал кадры протестов в Виннице.

Филиппо считает, что одной из целей акции протеста является демонстрация миру, что население Украины против организованных Зеленским и НАТО боевых действий в их стране.

Протесты в Виннице вспыхнули в ночь на 2 августа против насильственной мобилизации и сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов). По данным украинского издания «Страна.ua», около сотни мужчин призывного возраста свезли к стадиону «Локомотив». Вскоре туда попытались прорваться их родственники с намерением отбить их. Им удалось сломать ворота и попасть внутрь. Однако к этому моменту, по некоторым данным, мобилизованных вывезли через другой вход.

К стадиону стянули наряды полиции, которые при помощи слезоточивого газа пытались разогнать протестующих, а также угрожали им задержаниями за нарушение комендантского часа. В российских силовых структурах отметили, что эти протесты против ТЦК в Виннице стали самыми масштабными с начала конфликта на Украине.

Ранее экс-премьер Украины Азаров призвал организовать народный бунт против Зеленского.