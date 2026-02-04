В МИД РФ указали на подготовку НАТО к «неприкрытой военной интервенции» на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «неприкрытой военной интервенцией» планы по размещению на Украине войск так называемой «коалиции желающих». Ее слова передает ТАСС.

«Все это, конечно, неприкрытый план осуществления иностранной военной интервенции. Вот так это надо называть», — сказала она на брифинге.

Так Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Марка Рютте, заявившего, что после достижения мирного соглашения с Россией на Украине сразу появятся некие войска, вооружения, авиация и морские военные силы «коалиции желающих».

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин словами «наглость не знает пределов» отреагировал на слова Рютте о размещении на Украине иностранных войск. Сенатор отметил, что такие высказывания «гробят» весь переговорный процесс. По его словам, они неприемлемы и ведут к обоюдному ужесточению позиций.

Похожее мнение высказывал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он считает, что подобные заявления могут стать «приговором» этим мирным соглашениям.

Ранее Поддубный словами «нам не оставляют выбора» отреагировал на заявление Рютте.