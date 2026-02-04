Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

В МИД РФ указали на подготовку НАТО к «неприкрытой военной интервенции» на Украине

Захарова: НАТО планирует неприкрытую военную интервенцию на Украину
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «неприкрытой военной интервенцией» планы по размещению на Украине войск так называемой «коалиции желающих». Ее слова передает ТАСС.

«Все это, конечно, неприкрытый план осуществления иностранной военной интервенции. Вот так это надо называть», — сказала она на брифинге.

Так Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Марка Рютте, заявившего, что после достижения мирного соглашения с Россией на Украине сразу появятся некие войска, вооружения, авиация и морские военные силы «коалиции желающих».

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин словами «наглость не знает пределов» отреагировал на слова Рютте о размещении на Украине иностранных войск. Сенатор отметил, что такие высказывания «гробят» весь переговорный процесс. По его словам, они неприемлемы и ведут к обоюдному ужесточению позиций.

Похожее мнение высказывал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он считает, что подобные заявления могут стать «приговором» этим мирным соглашениям.

Ранее Поддубный словами «нам не оставляют выбора» отреагировал на заявление Рютте.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!