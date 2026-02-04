Размер шрифта
Си Цзиньпин созвонился с Трампом после переговоров с Путиным

CGTN: Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом
Evelyn Hockstein/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Центральное китайское телевидение (CGTN).

«Вечером 4 февраля (по пекинскому времени - прим. ред.) председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

Подробностей о том, что обсуждали лидеры, телеканал не привел.

До этого президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. В ходе мероприятия они обсудили развитие двусторонних отношений. Путин заявил, что внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором в условиях нарастающей турбулентности в мире. Он сообщил, что товарооборот Российской Федерации и Китая три года подряд преодолевает отметку в $200 млрд.

На это китайский лидер отметил, что отношения Москвы и Пекина в данный момент вступают в новый этап развития. Он также предложил разработать новый грандиозный план развития двусторонних отношений.

Ранее стало известно, что разведка США считает Си Цзиньпина параноиком.
 
