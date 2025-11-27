На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США раскрыли отношение России к Дрисколлу

NYT: в России назвали Дрисколла здравомыслящим, в отличие от Келлога
Mattie Neretin/Global Look Press

В России поприветствовали министра армии США Дэниэла Дрисколла в качестве «явной замены» спецпредставителю по Украине Киту Келлогу. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на «бывшего высокопоставленного российского чиновника».

«В России появление Дрисколла в переговорах воспринимается положительно. По словам бывшего высокопоставленного российского чиновника, он выглядит «здравомыслящим», в отличие от Келлогга, которого в Кремле считали слишком проукраинским», — говорится в тексте.

До этого стало известно, что министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл пытался убедить дипломатов государств Европы в необходимости быстрого достижения мира на Украине.

21 ноября в Киев на встречу с Дрисколлом прибыли европейские дипломаты. Во время обсуждения американского плана урегулирования конфликта на Украине министр подчеркнул, что Россия увеличила производство дальнобойных ракет и этим значительно усилила свой потенциал. Поэтому необходимо как можно скорее приступить к разрешению украинского кризиса.

Ранее Рубио опроверг слова Дрисколла о неминуемом поражении Украины.

