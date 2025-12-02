На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа восходящая звезда в окружении Трампа

CNN: чиновники США назвали Дрисколла восходящей звездой администрации Трампа
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Американские чиновники называют нового министра армии США Дэниела Дрисколла восходящей звездой администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«[Дрисколл] действительно стал восходящей звездой в администрации», — сказал бывший старший советник Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Лесли Шедд.

По словам экс-дипломата США Дэниела Фрида присутствие Дрисколла в администрации президента «очень важно». Он отметил, что новому министру доверяет все окружение американского лидера.

Фрид добавил, что Дрисколл является сильной фигурой в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине, так как «может обнаружить вонючие бомбы в красивой упаковке».

До этого газета The New York Times со ссылкой на «бывшего высокопоставленного российского чиновника» сообщила, что в РФ положительно отнеслись к Дэниелу Дрисколлу в качестве «явной замены» спецпредставителю США по Украине Киту Келлогу. По словам собеседника издания, Дрисколл выглядит «здравомыслящим», в отличие от Келлога, которого в Кремле считали слишком проукраинским.

Ранее СМИ сообщили о попытках Дрисколла убедить европейцев ускорить урегулирование на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами