Названа восходящая звезда в окружении Трампа

Американские чиновники называют нового министра армии США Дэниела Дрисколла восходящей звездой администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«[Дрисколл] действительно стал восходящей звездой в администрации», — сказал бывший старший советник Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Лесли Шедд.

По словам экс-дипломата США Дэниела Фрида присутствие Дрисколла в администрации президента «очень важно». Он отметил, что новому министру доверяет все окружение американского лидера.

Фрид добавил, что Дрисколл является сильной фигурой в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине, так как «может обнаружить вонючие бомбы в красивой упаковке».

До этого газета The New York Times со ссылкой на «бывшего высокопоставленного российского чиновника» сообщила, что в РФ положительно отнеслись к Дэниелу Дрисколлу в качестве «явной замены» спецпредставителю США по Украине Киту Келлогу. По словам собеседника издания, Дрисколл выглядит «здравомыслящим», в отличие от Келлога, которого в Кремле считали слишком проукраинским.

Ранее СМИ сообщили о попытках Дрисколла убедить европейцев ускорить урегулирование на Украине.