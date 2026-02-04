Ушаков рассказал о поставленной в ходе беседы Путина и Си Цзиньпина задаче

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин договорились развивать связи в области энергетики

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились развивать связи в области энергетики. Об этом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«В ходе беседы была поставлена задача предпринять усилия по дальнейшему развитию торгово-экономических связей, в том числе, например, в сфере энергетики», — уточнил он.

Ушаков добавил, что Россия занимает первое место по поставкам нефти и трубопроводного газа в Китай.

4 февраля Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином заявил, что внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором в условиях нарастающей турбулентности в мире. РФ готова продолжать самую тесную координацию с КНР по глобальным и региональным сюжетам, подчеркнул глава государства.

До этого вице-премьер Александр Новак рассказал, что торгово-экономическое сотрудничество РФ и Китая ежегодно ставит все новые рекорды, несмотря на санкционное давление со стороны западных стран.

Ранее Си Цзиньпин заявил о новом этапе российско-китайских отношений.