Захарова прокомментировала энергетическое сотрудничество России и Индии

Захарова прокомментировала подход Индии к энергетическому сотрудничеству с РФ
Maksim Konstantinov/Global Look Press

У Москвы нет оснований полагать, что Индия пересмотрела свой подход по сотрудничеству с Россией в энергетике. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, трансляция велась на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что в вопросах внешнеэкономического сотрудничества Нью-Дели руководствуется исключительно национальными интересами и принимает решения, исходя из коммерческой целесообразности.

«У нас нет оснований полагать, что индийские друзья пересмотрели свой подход», — подчеркнула Захарова.

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить покупать нефть из России. По словам главы Белого дома, для него было честью поговорить с «одним из лучших друзей» и «влиятельным и уважаемым лидером своей страны» Нарендрой Моди.

3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно отслеживает заявления президента США о возможном прекращении Индией закупки российской нефти.

Ранее экономист назвал крупнейших покупателей российской нефти.
 
