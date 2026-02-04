Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

В России заявили о поддержке Китаем переговоров в Абу-Даби

Ушаков: Си Цзиньпин поддержал переговоры в Абу-Даби по Украине
Global Look Press

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил поддержку идущим в Абу-Даби трехсторонним консультациям по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Председатель КНР, в частности, поддерживает ведущиеся в Абу-Даби переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. Наш президент поделился последними оценками усилий по достижению мирного урегулирования украинского конфликта», — сказал Ушаков.

По его словам, лидеры в курсе ведущихся контактов наших стран с администрацией президента США Дональда Трампа» и в этом открывающиеся возможности.

4 февраля в Абу-Даби начался второй раунд переговоров между делегациями России, Украины и Соединенных Штатов. По информации пресс-секретаря главы российского президента Дмитрия Пескова, российскую сторону будет представлять та же делегация, которая принимала участие в предыдущих переговорах 23 и 24 января.

Си Цзиньпин ранее заявлял, что Китай надеется на достижение мирного соглашения по Украине, которое будет приемлемым для всех сторон. Глава КНР подчеркнул, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса. Си также отметил, что Китай решительно выступает против любого перекладывания вины за конфликт и очернения.

Ранее в посольстве Китая в США заявили, что Пекин ожидает достижения сделки по Украине.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!