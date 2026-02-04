В России заявили о поддержке Китаем переговоров в Абу-Даби

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил поддержку идущим в Абу-Даби трехсторонним консультациям по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Председатель КНР, в частности, поддерживает ведущиеся в Абу-Даби переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. Наш президент поделился последними оценками усилий по достижению мирного урегулирования украинского конфликта», — сказал Ушаков.

По его словам, лидеры в курсе ведущихся контактов наших стран с администрацией президента США Дональда Трампа» и в этом открывающиеся возможности.

4 февраля в Абу-Даби начался второй раунд переговоров между делегациями России, Украины и Соединенных Штатов. По информации пресс-секретаря главы российского президента Дмитрия Пескова, российскую сторону будет представлять та же делегация, которая принимала участие в предыдущих переговорах 23 и 24 января.

Си Цзиньпин ранее заявлял, что Китай надеется на достижение мирного соглашения по Украине, которое будет приемлемым для всех сторон. Глава КНР подчеркнул, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса. Си также отметил, что Китай решительно выступает против любого перекладывания вины за конфликт и очернения.

Ранее в посольстве Китая в США заявили, что Пекин ожидает достижения сделки по Украине.