Китай ожидает достижения сделки по Украине

Китай поддерживает конструктивные усилия по разрешению ситуации в Украине и надеется на достижение соглашения. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй после телефонного разговора между лидерами Китая и США Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.

«Председатель Си Цзиньпин акцентировал внимание на поддержке Китаем всех инициатив, направленных на установление мира, подчеркивая надежду на то, что задействованные стороны смогут минимизировать свои разногласия и прийти к справедливому, долгосрочному и обязательному соглашению в ближайшее время, тем самым устранив корни кризиса», — отметил высокопоставленный дипломат.

Сделка по мирному урегулированию на Украине близка к своему завершению и может быть заключена уже в ближайшие дни, выразил уверенность президент США Дональд Трамп. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф полетит в Москву, где его должен принять президент Владимир Путин. The New York Times пишет, что в администрации Трампа сомневаются, что Москва согласится на новую версию мирного плана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр армии США заявил в Киеве, что Украину ждет поражение.