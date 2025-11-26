На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китай ожидает достижения сделки по Украине

Посольство Китая в США: КНР ожидает достижения сделки по Украине
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Китай поддерживает конструктивные усилия по разрешению ситуации в Украине и надеется на достижение соглашения. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй после телефонного разговора между лидерами Китая и США Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.

«Председатель Си Цзиньпин акцентировал внимание на поддержке Китаем всех инициатив, направленных на установление мира, подчеркивая надежду на то, что задействованные стороны смогут минимизировать свои разногласия и прийти к справедливому, долгосрочному и обязательному соглашению в ближайшее время, тем самым устранив корни кризиса», — отметил высокопоставленный дипломат.

Сделка по мирному урегулированию на Украине близка к своему завершению и может быть заключена уже в ближайшие дни, выразил уверенность президент США Дональд Трамп. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф полетит в Москву, где его должен принять президент Владимир Путин. The New York Times пишет, что в администрации Трампа сомневаются, что Москва согласится на новую версию мирного плана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр армии США заявил в Киеве, что Украину ждет поражение.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
