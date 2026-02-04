Размер шрифта
В МИД Украины рассказали, что произойдет в Киеве 24 февраля

Спикер МИД Тихий: 24 февраля на Украину приедут иностранные главы государств
В четвертую годовщину СВО 24 февраля Киев посетят иностранные главы государств и министры. Об этом заявил спикер внешнеполитического ведомства республики Георгий Тихий, чьи слова приводит «Укринформ».

«Обязательно будут в Киеве иностранные гости и высокопоставленные. Сразу могу об этом анонсировать, потому что знаю о намерениях целого ряда гостей и на уровне лидеров, и на уровне министров. Мы их ждем. Будем очень рады видеть их», – заявил Тихий.

По его словам, 24 февраля 2022 года стала определяющей датой для Европы. В этот день иностранные лидеры прибудут в Киев, чтобы показать поддержку «народу, стране в борьбе за свою свободу, независимость и победу», сказал дипломат.

В конце января глава Евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС собирается принять 20-й пакет санкций против России в годовщину начала конфликта, 24 февраля. Она отметила, что работа над пакетом пока продолжается и он еще не согласован. Также о разработке новых санкций рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет санкций ЕС должен содержать особенно жесткие меры против «теневого флота» России. А министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль говорит, что пакет санкций призывает ограничить доходы РФ от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать «теневой флот» и схемы обхода рестрикций.

Ранее на Украине назвали возврат всех территорий единственным путем к миру.
 
