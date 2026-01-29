В Китае заявили о готовности укреплять стратегическое сотрудничество с Россией

Пекин готов укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой и поддерживать друг друга в вопросах, касающихся важнейших интересов сторон. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель министерства обороны Китая Цзян Бинь, передает РИА Новости.

«Китай будет сотрудничать с Россией для дальнейшего укрепления стратегического взаимодействия и обогащения содержания сотрудничества, а также оказания твердой взаимной поддержки по вопросам, затрагивающим важнейшие интересы и основные озабоченности обеих сторон», — сказал представитель военного ведомства.

27 января министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с китайским коллегой Дун Цзюнем. Встреча состоялась в формате видеоконференцсвязи, во время нее стороны обсудили сотрудничество армий двух государств.

Как отметил Белоусов, взаимодействие Вооруженных сил России и Народно-освободительной армии Китая организовано на высоком уровне в сферах обороны и безопасности. Также он обратил внимание, что события в Венесуэле и Иране свидетельствуют о том, что российскому и китайскому военным ведомствам необходимо организовать постоянный анализ обстановки в сфере безопасности.

Ранее журналисты сообщили, что Китай помогает России в производстве ракет «Орешник».