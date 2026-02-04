Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Эксперт объяснил, как энергетическое перемирие отразится на переговорах в Абу-Даби

Политолог Межевич: после энергоперемирия США будут давить на Киев
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Энергетическое перемирие и действия Киева по его итогам напрямую отразятся на переговорной конфигурации. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич.

По словам эксперта, неделя без ударов по энергетике дала Украине возможность продемонстрировать готовность к движению в сторону мира, однако Киев продолжил нагнетать обстановку, обвиняя Москву в срыве договоренностей.

«Соответственно, у Вашингтона, у американской делегации на переговорах гораздо больше оснований, возможностей давить на киевскую делегацию. Оказывать воздействия через посольства, через какие-то иные источники. Но подчеркиваю, это все классическая схема традиционной дипломатии», — сказал Межевич.

Однако в данном случет существует системная проблема, которую невозможно решить стандартными дипломатическими методами, а именно — непрофессионализм украинских политиков, считает он.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин сдержал свое слово, и в течение недели Вооруженные силы РФ не наносили ударов по украинским городам.

Зеленский же после атаки российских войск на объекты энергетики в ночь на 3 февраля обвинил Москву в якобы нарушении энергетического перемирия. По его словам, Москва воспользовалась предложением Соединенных Штатов о кратковременной паузе в ударах «не для того, чтобы поддержать дипломатию», а чтобы «накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года».

Ранее Украине предрекли «неминуемую катастрофу» из-за ударов России.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!