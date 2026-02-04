Эксперт объяснил, как энергетическое перемирие отразится на переговорах в Абу-Даби

Политолог Межевич: после энергоперемирия США будут давить на Киев

Энергетическое перемирие и действия Киева по его итогам напрямую отразятся на переговорной конфигурации. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич.

По словам эксперта, неделя без ударов по энергетике дала Украине возможность продемонстрировать готовность к движению в сторону мира, однако Киев продолжил нагнетать обстановку, обвиняя Москву в срыве договоренностей.

«Соответственно, у Вашингтона, у американской делегации на переговорах гораздо больше оснований, возможностей давить на киевскую делегацию. Оказывать воздействия через посольства, через какие-то иные источники. Но подчеркиваю, это все классическая схема традиционной дипломатии», — сказал Межевич.

Однако в данном случет существует системная проблема, которую невозможно решить стандартными дипломатическими методами, а именно — непрофессионализм украинских политиков, считает он.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин сдержал свое слово, и в течение недели Вооруженные силы РФ не наносили ударов по украинским городам.

Зеленский же после атаки российских войск на объекты энергетики в ночь на 3 февраля обвинил Москву в якобы нарушении энергетического перемирия. По его словам, Москва воспользовалась предложением Соединенных Штатов о кратковременной паузе в ударах «не для того, чтобы поддержать дипломатию», а чтобы «накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года».

