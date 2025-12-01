В Госдуме заявили, что туристы из КНР нужны России, даже если их обслуживают китайцы

Туристы из Китая поспособствуют развитию туристической инфраструктуры и росту доходов России. Об этом «Газете.Ru» заявила член комитета Госдумы по туризму Алла Салаева, комментируя введение безвизового режима для граждан КНР.

«Китайские туристы представляют значительный интерес для России, поскольку Китай является одной из наиболее крупных стран — поставщиков туристов в мире. Несмотря на то, что многие туристические группы посещают российские города, ориентируясь преимущественно на китайский рынок (например, посещают китайские рестораны и магазины), они также способствуют развитию инфраструктуры туризма в целом. Привлечение китайских туристов способствует росту доходов от туризма — даже если значительная часть расходов приходится на собственные предприятия китайских компаний, общий объем денежных средств, поступающих в страну, увеличивается; развитию инфраструктуры: увеличение числа туристов стимулирует развитие гостиничного бизнеса, транспорта и услуг, что создает рабочие места и поддерживает местные экономики; расширению культурных связей», — сказала она.

1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Китая смогут въезжать в Россию без визы на срок до 30 дней. Новый порядок будет действовать до 14 сентября 2026 года.

В сентябре Китай принял аналогичное решение по отношению к туристам из России. После этого спрос на туры в КНР среди россиян вырос на 50%.

Ранее стало известно, что китайская авиакомпания может увеличить число рейсов в РФ.