Алиев и Пашинян встретились в ОАЭ

АзерТАдж: Алиев и Пашинян проводят переговоры в Абу-Даби
Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят переговоры в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом сообщило государственное информационное агентство АзерТАдж.

Встреча проходит в расширенном составе. Подробностей при этом не приводится.

Алиев и Пашинян находятся с визитом в арабском государстве, где 4 февраля им будет вручена «Премия Заида за человеческое братство».

8 августа 2025 года премьер-министр Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Пашинян объяснил пользу мира между Арменией и Азербайджаном.
 
