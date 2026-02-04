Размер шрифта
В МИД РФ вспомнили пророческие слова Путина о «бале вампиров» на Западе

Захарова напомнила слова Путина о «бале вампиров» в контексте дела Эпштейна
Михаил Метцель/РИА Новости

Слова президента России Владимира Путина о природе западных элит, прозвучавшие в марте 2024 года, оказались пророческими. На это заявление главы государства обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном, пишет ТАСС.

Захарова призвала пересмотреть фрагмент интервью Путина, в котором он говорит, что западные элиты «привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами». Однако этот «бал вампиров», как указал президент России, заканчивается.

«Я считаю, что нужно всем посмотреть фрагмент интервью президента России Владимира Путина и ту часть, где он говорит, что мы видим — и, слава богу, он подходит к концу, — бал вампиров», — отметила Захарова.

Она обратила внимание, что в обнародованных документах по делу Эпштейна фигурируют имена многих известных государственных деятелей, бизнесменов, дипломатов, ученых. По ее словам, люди взращивались внутри этой «клоаки», а после рекрутировались на высокие посты в западном сообществе.

«Там много лет выбирали худших из худших», — указала она.

30 января минюст США обнародовал более 3 млн файлов, включая более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в преступлениях протих несовершеннолетних и секс-торговле. В этих архивных документах упоминаются десятки западных политиков, в том числе президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Как причастность к скандальному расследованию может повлиять на них — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Польши пообещал «особое место в аду» для сообщников Эпштейна.
 
