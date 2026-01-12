Жители Польши получили инструкции на случай войны

Минобороны Польши разослало гражданам страны по почте 4 млн брошюр «Руководство по безопасности», в которых содержатся инструкции на случай войны или кризисной ситуации. Об этом сообщил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик в интервью телеканалу Polsat.

Томчик сообщил, что всего планируется напечатать 13 млн таких брошюр, чтобы они могли попасть в каждое домохозяйство страны. Он призвал местных жителей проверить свои почтовые ящики и ознакомиться с этой важнейшей информацией. Кроме того, с текстом брошюры можно ознакомиться в интернете, добавил Томчик.

В брошюре, в частности, содержится инструкция, как создать запасы продуктов, приводятся схемы эвакуации, карты ближайших убежищ и таблицы сигналов тревоги. Кроме того, полякам объясняют, как вести себя в случае кибератаки, стихийных бедствий и повреждений важной инфраструктуры.

До этого стало известно о подготовке Франции к масштабному вооруженному конфликту в Европе. По сведениям газеты Le Canard enchaine, местные власти разослали в региональные агентства здравоохранения (ARS) инструкции по подготовке медперсонала к возможному наплыву пациентов. К марту 2026 года во Франции должны появиться новые медицинские центры, которые смогут принимать по 100 пострадавших в день, а в пиковые периоды — до 250 человек ежедневно в течение трех дней. Гражданские больницы должны быть готовы оказать помощь от 100 тыс. до 500 тыс. человек в течение периода от 10 до 180 дней.

Ранее Германию уличили в ускоренной подготовке к войне с Россией.